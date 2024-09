Rechte Partei gegen Öffentlich-Rechtlichen: AfD und ARD im Clinch wegen Politshow

Die AfD nun läuft Sturm gegen die am Montagabend ausgestrahlte Sendung „Die 100 - Was Deutschland bewegt“ . Und spricht, wie rechte Parteien das im Allgemeinen gerne tun, von einem "Skandal", der aufgeklärt werden müsse: Die ARD habe für die Show Laiendarsteller bezahlt, hieß es. Der Sender weist die Vorwürfe zurück.

Ist die Rechtsaußen-Partei AfD ein Problem für Deutschland? Dieser Frage ging die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt ARD in einer Show am Montagabend nach. Wenig überraschend nicht zur Freude der Partei. Und schon gar nicht zufrieden ist die AfD mit dem Ergebnis - dass nämlich zumindest ein Kandidat der Show laut Frankfurter Allgemeine Zeitung am Schluss sagte, dass er die AfD nun als „Wolf im Schafspelz" ansehe, auch wenn er sie zuvor nicht für gefährlich hielt.

Der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, die erhobenen Vorwürfe seien falsch. „Es werden keine Darstellerinnen oder Darsteller eingesetzt.“

Zuvor hatte die AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern eine Mitteilung verbreitet, in der sie den Eindruck erweckte, für die am Montagabend im Ersten ausgestrahlte Sendung „Die 100 - Was Deutschland bewegt“ seien Laiendarsteller gecastet worden. In dem Debattenformat äußern 100 Leute ihre Meinung zu Themen. Konkret ging es in dieser Ausgabe um die Frage, ob die AfD ein Problem für die Demokratie sei. Die AfD-Fraktion schrieb von „geskriptetem Gruppenzwang“.