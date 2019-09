Apple TV+ startet im November in 100 Ländern

Apple gab am Dienstag neue Details zu seinem Streamingdienst bekannt. Und der wird deutlich günstiger sein als das Angebot vom Rivalen Netflix. Apple TV+ wird in den USA 4,99 Dollar im Monat kosten. Erste Exklusiv-Produktionen sollen am 1. November in mehr als 100 Ländern verfügbar sein, kündigte Konzernchef Tim Cook am Dienstag an. Welche Länder das sind, ist nicht bekannt. Der Starttermin ist damit kurz vor dem Launch von Disneys neuem Streamingangebot angesetzt.