Andi Moravec präsentiert die Quizshow, die nach Hause kommt

Mundwerk

Die berufliche Laufbahn hätte Moravec, „der in der Schule das Mundwerk öfter offen hatte als die Bücher“, ja eigentlich ganz woanders hinspülen sollen. „Ursprünglich hatte ich vor, den Kinderbuchverlag meines Vaters zu übernehmen. Jeden Sommer war ich Praktikant im Verlag, nach dem Zivildienst habe ich dort gearbeitet – alleine im untersten dunklen Geschoß des Firmengebäudes, an einer Maschine stehend. Das Radio da unten war meine einzige Ablenkung. Damals habe ich mir gedacht: „Es ist auch gut, wenn man weiß, was man nicht will.“ Was er wollte: zum Radio.

Moravec verschickte Bewerbungen („Um aufzufallen, habe ich Demobänder in Pizzakartons gesteckt“) und landete erst beim damaligen Party FM, dann bei KroneHit. Nächster Halt: Fernsehen. Hinter der Kamera bei Puls 4, später bei ATV davor, wo Moravec rasch zum „Mann für alle Fälle“ avancierte; der schon bald auf eine „Frau für besondere Fälle“ treffen könnte: die ROMY.