Agnelli-Familie kauft Anteile an „La Stampa“ und „La Republicca“

Der Fiat-Erbe. Die italienische Unternehmerfamilie Elkann-Agnelli, reich geworden mit Fiat und Ferrari, wird Mehrheitseigentümer des italienischen Verlags Gedi mit den renommierten Tageszeitungen La Stampa und La Repubblica sowie 13 Lokalzeitungen, einem Radiosender und einem großen Anteil (43 Prozent) am britischen Magazin The Economist.

Die Elkann-Agnelli-Familienholding Exor macht dafür 102,4 Millionen Euro locker und will der Familie De Benedetti einen Anteil von 43,78 Prozent an Gedi abkaufen. Die Exor-Holding hält einen Anteil von knapp 29 Prozent am Autokonzern Fiat Chrysler, knapp 23 Prozent an Ferrari, knapp 27 Prozent am Nutzfahrzeughersteller CNH Industrial mit Marken wie Iveco und Magirus und fast 64 Prozent am italienischen Fußballklub Juventus Turin.