Acht grausige Kuriositäten aus dem Lager eines Meisters

Es ist kein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Ein heruntergekommenes Self Storage Haus, das rund um die Uhr geöffnet ist. Das durch Drehschaltuhr aktivierte Licht fällt alle paar Minuten aus. Nick (Tim Blake Nelson) treibt sich dort herum, um bei Auktionen aufgelassene Lagerräume zu erwerben. Es ist für ihn jedes Mal eine Art Lotterie. Je nachdem, was sich hinter den verrosteten Rollläden verbirgt, verdient er am Verkauf von Preziosen oder geht leer aus.

Nun ist „Los 36“ an der Reihe. Sein Besitzer ist gestorben. Auf Überwachungsbildern ist zu sehen, dass der alte Mann jeden Tag etwas hinbrachte und mit leerem Sack wieder ging. Dabei hüpfte er jedes Mal wie ein Häschen.