Rot-weiß-rote Tradition rund um den Nationalfeiertag: Bereits zum zwölften Mal sucht „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten Ort des Landes. Für heimatliche Bilder ist wieder gesorgt, wenn die ROMY-nominierten Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren. Das Finale findet – heuer am Tag vor dem Nationalfeiertag – am Samstag, dem 25. Oktober 2025, statt, wenn um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt werden. Davor werden noch die neun Landessieger per Publikumsvoting gekürt.

Diese „Schätze“ gehen 2025 für die Bundesländer ins Rennen: BURGENLAND

Skulpturenpark Markt Neuhodis

Jois am Neusiedler See

Moor in Rohr KÄRNTEN

Zollnersee

Danielsberg

Dom zu Gurk NIEDERÖSTERREICH

Retzer Windmühle

Mariazellerbahn

Rosarium Baden OBERÖSTERREICH

Silberzeile in Schärding

Schlögener Schlinge

Tal der Feitelmacher SALZBURG

Buchbergkirche

Lammerklamm

Hintersee STEIERMARK

Augstsee

Wallfahrtskirche Maria Straßengel

Eorykogel TIROL

Verwalltal

Kellerjochkapelle

Jagdhausalm VORARLBERG

Nostalgiebad „Mili“

Hochplateau Tschengla

Scheidseen WIEN

Stadtpark

Hermannskogel

Augarten

Bundesländer-Voting startet am 26. September – Vorstellung der Auswahlplätze ab 24. September in „Bundesland heute“ Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 24. bis 26. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 26. September bis 1. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt. Nähere Informationen und die Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze, die Teletextseite 319 (beide ab 24. September) sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese.

Vier Mal Vorarlberg Gefunden wurden die schönsten Plätze bisher mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017), dem Schiederweiher in Oberösterreich (2018), dem Lünersee in Vorarlberg (2019), der Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), dem Wiegensee in Vorarlberg (2021), dem Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark (2022), der Burg Landskron in Kärnten (2023) und zuletzt der Gadaunerer Schlucht in Salzburg (2024).