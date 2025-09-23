Bereits die Nachricht vom Montag, dass Thomas Brezina ("Okidoki", "Tom Turbo") und der ORF künftig getrennte Wege gehen, sorgte für Aufsehen. Nun berichtet der Standard, dass Brezinas Privatstiftung seine Produktionsfirma Kids TV überhaupt einstellt. Brezina teilte seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern laut dem Bericht mit, dass die Firma unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der ORF für das Jahr 2026 vorgesehen habe, nicht weitergeführt werden könne.

"Für mich persönlich ist das ein besonders schwerer Moment", wird Brezina aus der Mitteilung zitiert. "Mir ist klar, dass diese Entscheidung für viele von euch sehr konkrete und persönliche Folgen hat – und ich weiß, wie tief sie greifen kann", schrieb der Produzent und Kinderbuchautor demnach an die Beschäftigten der Tower 10 Kids TV. Laut Firmenbuch waren dort im Jahr 2024 ein gutes Dutzend Mitarbeiter beschäftigt. Die Produktionsfirma steht im Eigentum der TKB-Privatstiftung, die sich "nach sehr sorgfältiger Prüfung und vielen Gesprächen" für die Auflösung von KidsTV entschieden hat.

Langjährige Zusammenarbeit Die von Brezina geleitete Firma KidsTV und der ORF "sind übereingekommen, die langjährige Zusammenarbeit mit Ende 2025 zu beenden", hieß es am Montag in einer Aussendung. "Die Entscheidung fiel nicht leicht, da die von Thomas Brezina entwickelten Sendungen das Kinderfernsehen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben."