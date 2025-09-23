Nach Aus beim ORF: Thomas Brezina sperrt seine Produktionsfirma zu
Bereits die Nachricht vom Montag, dass Thomas Brezina ("Okidoki", "Tom Turbo") und der ORF künftig getrennte Wege gehen, sorgte für Aufsehen. Nun berichtet der Standard, dass Brezinas Privatstiftung seine Produktionsfirma Kids TV überhaupt einstellt. Brezina teilte seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern laut dem Bericht mit, dass die Firma unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der ORF für das Jahr 2026 vorgesehen habe, nicht weitergeführt werden könne.
"Für mich persönlich ist das ein besonders schwerer Moment", wird Brezina aus der Mitteilung zitiert. "Mir ist klar, dass diese Entscheidung für viele von euch sehr konkrete und persönliche Folgen hat – und ich weiß, wie tief sie greifen kann", schrieb der Produzent und Kinderbuchautor demnach an die Beschäftigten der Tower 10 Kids TV. Laut Firmenbuch waren dort im Jahr 2024 ein gutes Dutzend Mitarbeiter beschäftigt.
Die Produktionsfirma steht im Eigentum der TKB-Privatstiftung, die sich "nach sehr sorgfältiger Prüfung und vielen Gesprächen" für die Auflösung von KidsTV entschieden hat.
Langjährige Zusammenarbeit
Die von Brezina geleitete Firma KidsTV und der ORF "sind übereingekommen, die langjährige Zusammenarbeit mit Ende 2025 zu beenden", hieß es am Montag in einer Aussendung. "Die Entscheidung fiel nicht leicht, da die von Thomas Brezina entwickelten Sendungen das Kinderfernsehen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben."
"Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden", hieß es. Auf Nachfrage des KURIER hieß es aus dem ORF: "Die heute beschlossene vorläufige Beendigung der Zusammenarbeit mit Tower10 kidsTV bedeutet ausschließlich eine Reduktion des Auftagsvolumens an diese Produktionsfirma und keine Reduktion des bestehenden ORF-Kinderprogramms. Das Budget für Kinder-Angebote 2026 bleibt gleich. "
Weltweit tätig?
Brezinas Firma produzierte zuletzt für den ORF und sein Streamingangebot ORF Kids u.a. das Edutainment-Format "Das Wunder Du". Auf der eigenen Webseite heißt es: "Die Produktionen (TV-Serien, Gameshows, Wissens- und Newsformaten bis hin zu Kochsendungen und Puppenshows) werden weltweit vertrieben und laufen auf TV-Stationen rund um den Globus. Mit einem Output von fast 5.000 Minuten eigenproduziertem Programm jährlich ist Tower10 KidsTV inzwischen eine der größten Produktionsfirmen für Kinderfernsehen im deutschsprachigen Raum."
Der Ausstieg des ORF hat offenbar dafür gereicht, dies alles zu beenden. Wobei Brezina am Montag in seiner Instagram-Botschaft sagte: "Und ich bin sicher: Auch im Fernsehen sehen wir uns wieder."
