"Ja, ich bin traurig": Thomas Brezina und der ORF gehen getrennte Wege

Nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit gehen Thomas Brezina ("Okidoki", "Tom Turbo") und der ORF getrennte Wege. Die von Brezina geleitete Firma KidsTV und der ORF "sind übereingekommen, die langjährige Zusammenarbeit mit Ende 2025 zu beenden", hieß es am Montag in einer Aussendung. "Die Entscheidung fiel nicht leicht, da die von Thomas Brezina entwickelten Sendungen das Kinderfernsehen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben."

"Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden", hieß es. Auf Nachfrage des KURIER hieß es aus dem ORF: "Die heute beschossene vorläufige Beendigung der Zusammenarbeit mit Tower10 kidsTV bedeutet ausschließlich eine Reduktion des Auftagsvolumens an diese Produktionsfirma und keine Reduktion des bestehenden ORF-Kinderprogramms. Das Budget für Kinder-Angebote 2026 bleibt gleich. "