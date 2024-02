600. Folge von "Willkommen Österreich"

Am 31. Mai 2007 ging die Show, die den Titel von der gleichnamigen, langjährigen ORF-Nachmittagssendung übernommen hatte, erstmals on air. Dass daraus so eine Erfolgsgeschichte werden würde, dachten wohl auch die Präsentatoren selbst nicht. Die zuvor moderierten Shows hatten nie mehr als acht Folgen, erzählte Stermann anlässlich der 500. Sendung. Insofern sei man "nicht davon ausgegangen, dass es diesmal anders sein würde". Immerhin: Diese zugegebenermaßen niedrig gelegte Latte hat man locker überboten.

Das Moderatorenduo bestreitet am Dienstag die 600. Ausgabe der ORF-Show "Willkommen Österreich". Die hierzulande längstdienenden Late-Night-Hosts Dirk Stermann und Christoph Grissemann haben um 22.00 Uhr in ORF 1 zur Feier des Tages oder vielmehr der Nacht drei unverzichtbare „Willkommen Österreich“-Wegbegleiter und fast schon „Stammgäste“ zum Talk eingeladen: Michael Niavarani, Michael Ostrowski und Hilde Dalik.

Zunächst in der "Donnerstag Nacht" beheimatet, wenden sich Grissemann und Stermann seit Herbst 2012 immer dienstags an ihre Zuschauer - mit den obligatorischen Witzen, die auch nicht voreinander halt machen, sowie illustren Studiogästen. Auf die Frage, wer der enervierendste Gast in all der Zeit gewesen sei, antwortete Stermann mit einem in die Länge gezogenen "Glööööckler", also der schrille Modedesigner Harald Glööckler.

Die Herausforderung bzw. das Ziel ist es, die 1.000er-Marke zu knacken. Bin dahin dauert es aber noch eine Weile. Ob Stermann und Grissemann dann auch noch jene rekordverdächtigen 1.238 Folgen des legendären "Seniorenclubs" erreichen werden, ist dann wohl eher unwahrscheinlich.