56 Prozent mehr: Oscar-Gala verzeichnete deutlichen Zuschauer-Zuwachs

Die diesj├Ąhrige Oscar-Gala hat nach einem Negativrekord im vergangenen Jahr einen deutlichen Zuwachs der Zahl der Fernsehzuschauer verzeichnet. Bei der von einer Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith gegen den Komiker Chris Rock ├╝berschatteten Zeremonie schalteten Sonntagabend in den USA rund 15,36 Millionen TV-Zuschauer ein, wie der Sender ABC unter Berufung auf vorl├Ąufige Zahlen mitteilte. Das war ein Plus von 56 Prozent im Vergleich zu den 9,85 Millionen Zuschauern 2021.