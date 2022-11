"1899"-Macher wehren sich gegen Plagiatsvorwürfe

Das Internet sei ein eigenartiger Ort geworden, meinte der Regisseur. Die Comic-Autorin Mary Cagnin hatte sich vor wenigen Tagen in sozialen Medien beschwert, dass die deutsche Serie "einfach identisch mit meinem Comic 'Black Silence' ist, der 2016 veröffentlicht wurde". Sie führte mehrere Handlungselemente in "1899" an, darunter eine schwarze Pyramide. Viele User hatten sich in sozialen Netzwerken daraufhin kritisch über das Netflix-Projekt geäußert. Andere Nutzer hatten sich mit den "1899"-Autoren solidarisch erklärt.