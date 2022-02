Mavi Phoenix: „Ich fühle mich wohl in meiner Haut“

„Only God“, sagt Nader, sei ein Liebeslied – eines das aber auch auf ein geändertes Verhältnis zum Glauben hinweist: „Ich habe jetzt nicht voll den christlichen Glauben. Aber ich glaube vielleicht mehr an – sagen wir – das Universum, weil es schon ein Wahnsinn ist, was man als Transperson alles durchmachen muss, um sich mit sich selbst wohlzufühlen. Der ganze Prozess mit den Hormonen und den Operationen ist ein arger Dämpfer. Das ist keine Gaudi. Das nimmt man in Kauf, um sich gut zu fühlen. Aber ich habe mir schon gedacht, was tue ich da einem gesunden, unversehrten Körper an? Ich finde aber, man sollte nicht so arg hinterfragen, warum das notwendig ist, weil man da auf keine Lösung kommt. In dem Prozess tut es aber gut, an etwas zu glauben und sich denken zu können, dass das vielleicht seinen Sinn hat.“