Mavi Phoenix vertont das Jahr der Selbstfindung als Mann

„Scary Thoughts“ ist aber nicht der einzige Moment auf der Freitag erscheinenden CD, der tief unter die Haut geht. In den zwölf Songs gibt Phoenix schonungslos Einblick in die Gedanken und Ängste, die mit der Selbstfindung und dem Coming-out als transgender verbunden waren. Musikalisch ist der Rapper mit „Boys Toys“ als Fan von Rage Against The Machine und den Beastie Boys rockiger geworden, in den Texten fast tagebuchartig ehrlich.

So beklagt er in der Single „12 Inches“, dass sich sein Vater eine Woche lang nicht meldete, nachdem Phoenix im November 2019 „die Bombe platzen ließ“ und ankündigte, von jetzt als Mann leben und so angesprochen werden zu wollen.