Mauracher und der Dream-Pop

Auf Band zu machen, war ein Experiment. Aber am Ende habe ich mich mit der eigenen Musik nicht mehr identifizieren können.“ Deshalb ist Hubert Mauracher, einstmals Chef der Band Mauracher, mit seiner eben erschienenen vierten CD „Super Seven“ Solist geworden.

„Wir hatten schon 2009 die Vorläufer von ,Super Seven‘ fertig, ich habe mich damit aber unwohl gefühlt“, erzählt er im KURIER-Interview. „Denn wenn ich eine Songidee habe, habe ich auch eine genaue Vorstellung davon, wie die umgesetzt werden soll. Durch den Band-Input lief das aber natürlich in eine andere Richtung.“

Deshalb stoppte der gelernte Chefkoch das Projekt – aber nicht ohne große Gewissensbisse. Und die raubten ihm sogar die Lust an der Musik. „Etwas wegzuwerfen, in das andere so viel Gefühl gesteckt hatten, war hart. Aber ich habe es geschafft, mir mit der damaligen Sängerin Maja und auch allen anderen die Freundschaft zu erhalten. Trotzdem hat mich das so blockiert, dass ich zwei Jahre lang keine Musik machen konnte.“

Mauracher begann wieder zu kochen, versorgt jetzt vier Mal wöchentlich ein Ziviltechniker-Büro mit dem Mittagsmahl, braucht nicht mehr „auf Druck kreativ sein, um leben zu können“.