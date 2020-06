Kommunizieren mit Aliens

Auch Sawoff nahm sich des Themas Kommunikation an, schrieb über Missverständnisse in Beziehungen. So gibt es mit "Mind Boggling" nur einen gesellschaftskritischen Song auf "Let’s Communicate". Trotzdem spielte dieser Aspekt für Mauracher beim Titeln des Albums eine große Rolle: "Obwohl wir all diese Kommunikations-Kanäle haben, wird das immer schwieriger. Wie oft versteht ein Empfänger B wenn ich A gesagt habe? Ich habe einen eineinhalbjährigen Sohn und mich deshalb viel mit Körpersprache beschäftigt. Daher weiß ich, dass auch bei Erwachsenen 80 Prozent der Kommunikation Körpersprache sind. Das versuchen wir mit Smileys in die Mails und Facebook-Chats einzubringen. Aber das sind auch nur unzulängliche Krücken."