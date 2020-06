Politycki: Knochen suchen im Gebirge

Es heißt, dem bekannten deutschen Schriftsteller Matthias Politycki ging er 25 Jahre nicht aus dem Kopf. Er wusste bloß nicht genau, wie daraus ein Roman werden könnte. Erst beim Anblick der Fotografie eines sehr alten Russen, der schreit (vielleicht lacht er auch), kam die Erkenntnis. Politycki dachte bei diesem Gesicht nämlich an den Mongolen Timur (1336– 1405), Eroberer im Zeichen des Islam, der aus den Schädeln der Besiegten Türme bauen ließ. Aber an Kultur war er auch interessiert, wie später Hitler halt. Deshalb also zwei Mal Samarkand! Einmal fürs neue, einmal fürs alte. So gesehen wäre ein „ Wien Wien“-Roman dringend notwendig.

Jedenfalls trinkt der vom Kirgisen so gedemütigte deutsche Held Kaufner in Samarkand grünen Tee mit einem gewissen Vierfinger-Shamsi, besucht den Schaschlikbrater, eine Heilerin wird mehrmals lautstark rülpsen – was ein gutes Omen ist ...

Er plagt sich – beschützt von einer 14-jährigen Wirtstochter, die den Tod vorhersagen kann – in der Umgebung von Gipfel zu Gipfel, vorbei an böse Flüssen, hinunter ins „Tal, in dem nichts ist“, hinauf zum Kobrafelsen, zum Leeren Berg ...

Was macht er hier? Gemach, gemach. Es soll ja verwirrend sein. Leider ist’s kein Abenteuerroman geworden, sondern will Mysterium sein.

Langsam erfährt man: Der Deutsche hat einen Auftrag. Es herrscht nämlich Krieg im Europa der Jahre 2027/’28. Erstens haben sich die Völker im Süden – die „Verdammten der Zeitläufte“ – erhoben.