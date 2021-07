Matthias Liener: Konservatismus-Kritik auf den Spuren von Falco

Durch die Freude am Theater und dem Singen kam Liener in seiner ersten Karriere zu den Sängerknaben. Weil er „auffällig viel“ gesungen hat, riet die Volksschullehrerin seinen Eltern, mit ihm zu einem Tag der offenen Tür bei dem Knabenchor zu gehen. „Das war in Schönbrunn und ich wusste gleich dort, dass ich das machen will. Ich bin dann ins Internat eingetreten und wir waren überall auf Tournee, zwei Mal auch in den USA. Ich habe in der Carnegie Hall von New York das Alt-Solo von „A Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten gesungen. Und ich bin als Volksschüler in der Staatsoper in den Kinderchören von ,Carmen' und ,Tosca' aufgetreten.“

Eine Zeit, an die er sich sehr gerne zurück erinnert. Auch wenn danach gleich die Phase der Hinwendung zum Pop und Rock kam, er erste Bands gründete, später mit den Spritbuam auch in Österreichs Nachbarländern auf Tour war und dann als Bühnendarsteller in Musiktheater-Produktionen und in der Neuen Oper Wien auf der Bühne stand.