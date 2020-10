Matt Berninger solo: Spektakulär durch zarte Melancholie

Die dichte Atmosphäre auf der Platte kommt aber nicht nur von der „musikalischen Kompetenz und Autorität“ von Booker T. Jones, sondern auch von Berningers Einstellung zur Studio-Arbeit: „Ich will meine – und die Zeit meiner Mitmusiker – nicht verschwenden, indem ich an Songs arbeite, die nur okay für mich sind. Sie müssen mich selbst bewegen, zu Tränen rühren, zum Schreien oder Lachen bringen, damit ich sie veröffentlichen will. Die Kunst ist der beste und und für mich einzige Platz für Emotionen wie Wut, Angst, Lust, Selbsthass, Trauer und Depressionen. Sonst musst du zu einem Therapeuten gehen. Aber für mich war es immer besser, in einen Rock-Club zu gehen.“