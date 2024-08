„Matrix Generation“: Die Karriere der roten Pille

Im Kaninchenloch

In „Matrix“ will eine Gruppe Widerstandskämpfer dagegen vorgehen, dass die Menschen von Maschinen zur Energieerzeugung genutzt werden – um die Menschheit davon abzulenken, wird ihr eine computeranimierte Heile Welt vorgegaukelt. Es gibt eine Fülle an Anspielungen, Zitaten und Verweisen auf die verschiedensten kulturellen Einflüsse – von Neo (Keanu Reeves), dem Sci-Fi-Messias,über Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ zum Hongkong-Actionkino eines John Wu (Zeitlupe-Schießereien).

Aber „Matrix“ hat auch sein eigenes Universum erschaffen, aus dem sich Kultur und Gesellschaft nach mehr als 20 Jahren immer noch bedienen. Die Wahl zwischen der blauen (alles bleibt für Neo wie gehabt in seiner Illusionswelt) und der roten Pille (er erfährt die Wahrheit über alles) ist zum Synonym für eine Suche nach der Unterscheidbarkeit von Wahr und Falsch geworden – genutzt sowohl von ernsthaft Suchenden als auch von Verschwörungstheoretikern. Kurioserweise, so erfährt man in der Doku, ist die rote Pille nun im Gebrauch von sogenannten Männerrechtlern, die meinen, dass Männer eigentlich das unterdrückte Geschlecht sind.