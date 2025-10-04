Martin Thür: „Im besten Fall ist jede Form von Journalismus investigativ"

„ZiB 2“-Moderator Martin Thür kehrt morgen Sonntag nach mehrmonatiger Karenz wieder auf den Bildschirm zurück. Davor hat er das Buch „Macht und Kontrolle“ veröffentlicht, das auf ca. 140 Seiten das Handwerk des Aufdeckerjournalismus beschreibt. Der KURIER traf ihn zu einem Gespräch über Investigativjournalismus. Martin Thür: ...Ich mag das Wort „Investigativrecherche“ eigentlich nicht ... KURIER: Was stört Sie? Im besten Fall ist jede Form von Journalismus „investigativ“ – auch ein kleiner Missstand, den ich aufdecke. Ich finde den Ausdruck „kontrollierender Journalismus“ viel besser. Hat der Mythos „Investigativrecherche“ nicht sehr mit Hollywood zu tun und wie Journalisten dort dargestellt werden? Der berühmteste Aufdeckerfall war der „Watergate“-Skandal, 1976 in „Die Unbestechlichen“ verfilmt. „Watergate“ war der Urknall. Seither haben alle das Bild von Robert Redford und Dustin Hoffman bei Geheimtreffen mit ihrem Informanten in der Tiefgarage vor sich. Lustigerweise funktioniert es manchmal auch wirklich so. Aber die meiste Zeit verbringt man hinter einem Bildschirm. Die unsympathische Seite: Meistens sind Whistleblower Menschen, die in ihrer Laufbahn gekränkt wurden. Auch bei Watergate war die damals zunächst anonyme Quelle, Mark Felt, von Richard Nixon frustriert. Und er hat sich dann an seinen entfernten alten Freund, Bob Woodward, den großartigen Journalisten, erinnert. Wenn die Fakten korrekt sind und berichtenswert, mindert die Ursprungsmotivation nicht die Relevanz der Story.

Zur Person Martin Thür wurde 1982 in St. Pölten geboren, arbeitete zunächst beim Regionalfernsehen und war danach 15 Jahre bei ATV. Nach einem Stopp bei „Addendum“ wechselte Thür 2019 zum ORF, wo er die „ZiB 2“ moderiert. 2024 führte er durch die „Sommergespräche“. Thür wurde u. a. mit dem Concordia-Preis und dem Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet.

Zwei aufsehenerregende Fälle sind zurückzuführen auf heimliche Mitschnitte: Die Ibiza-Affäre und das Pilnacek-Tape. Beide wurden von Privatpersonen angefertigt. Ist deren Motivation für Sie ausreichend geklärt? Zu Ibiza hat Drahtzieher Julian Hessenthaler ausreichend Interviews gegeben: Er wollte Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus schaden. Auch hier: Nur weil jemand einem anderen schaden will, heißt das ja nicht, dass das Ibiza-Video nicht relevant ist. Ähnliches würde ich beim Pilnacek-Tape sagen. Wobei mir da die Motivlage selbst noch immer nicht vollständig klar ist. In Österreich tauchen in großen Verfahren Aktenteile in der Öffentlichkeit auf. Ist das nicht ein Problem? Ich würde das niemandem vorwerfen. Denn nicht nur die Öffentlichkeit hat Interesse an den Sachverhalten, sondern auch die Beschuldigten. Sie wollen darstellen, wie der Sachverhalt ihrer Meinung nach wirklich war. Oft werden Dinge berichtet, die strafrechtlich nicht relevant sind, beklagen Beschuldigte. Ist der journalistische Blick weiter als der des Strafrichters? Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, Dinge zu erfahren, wo ein Verhalten an den Tag gelegt wird, das wir als Gesellschaft nicht okay finden. Das unterscheidet sich dann immer noch von der Frage, was davon tatsächlich strafbar ist.

Sie verwenden in Ihrem Buch das schöne Wort „Isolierpersonal“. Damit sind PR-Leute gemeint. Was isolieren die? Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir in Interviews Menschen sehen, die sich bemühen, tatsächlich Fragen zu beantworten. Und wie anders sich das antrainierte, kaum verständliche, aus unzähligen Satzteilen bestehende Argumentieren mancher Politiker anfühlt, die versuchen, eine Frage wegzureden. Wäre es nicht fahrlässig, wenn man nicht top trainiert in eine Sendung geht, wo einen Meister ihres Fachs als Gegner auf die Matte bitten? Bei „Gegner“ möchte ich widersprechen. Verantwortliche Politiker sollten zehn bis 15 Minuten Fragen beantworten können. Es geht schließlich meistens um Themen, mit denen sie tagtäglich hoffentlich sehr intensiv zu tun haben. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über einen erfundenen Skandal, der Ihren Ruf bedroht hat: Im Zuge der Lena-Schilling-Affäre war von einem Verhältnis mit „einem TV-Moderator“ zu lesen. Sie sind juristisch gegen Schilling vorgegangen und haben erreicht, dass sie erklärte, Sie nicht einmal zu kennen. Wieso haben Sie die falschen Gerüchte nicht Gerüchte sein lassen? Mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass auch ich meinen Job transparent und nachvollziehbar mache. Das Ganze hat sich kurz vor dem „Sommergespräch“ 2024 mit allen Parteichefs zugetragen. Hätte ein Interviewpartner das thematisiert und ich hätte es als damals 42-jähriger Mann dementiert … also, ich hätte es mir als Zuseher nicht ganz abgenommen. Und für jeden ist jetzt klar: Ich kenne die Dame nicht einmal.

Zum Buch „Macht und Kontrolle: Wie Journalismus Macht kontrolliert und wann er daran scheitert“ ist im Picus Verlag erschienen.