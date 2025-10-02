Martin Thür kehrt in die ZiB 2 zurück

Im Februar hat sich ZiB-Moderator Martin Thür eine berufliche Auszeit genommen. Am Sonntag, 5. Oktober, kehrt er um 21.50 Uhr in ORF 2 wieder ins "ZiB 2"-Studio zurück.

Thür freut sich sehr auf seine Rückkehr und darauf "den politisch spannenden Herbst journalistisch begleiten zu dürfen“, so der Journalist in einer aktuellen Aussendung. "Mit einer neuen Regierung, nationalen und globalen Krisen gibt es viel zu recherchieren und viele Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen."