Martin Thür kehrt in die ZiB 2 zurück
- Martin Thür kehrt am 5. Oktober nach beruflicher Auszeit als ZiB 2-Moderator ins ORF zurück.
- Während seiner Pause wurde Thür von Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger vertreten.
- Thür pausierte aus privaten Gründen, die er nicht weiter öffentlich erläutern möchte.
Im Februar hat sich ZiB-Moderator Martin Thür eine berufliche Auszeit genommen. Am Sonntag, 5. Oktober, kehrt er um 21.50 Uhr in ORF 2 wieder ins "ZiB 2"-Studio zurück.
Thür freut sich sehr auf seine Rückkehr und darauf "den politisch spannenden Herbst journalistisch begleiten zu dürfen“, so der Journalist in einer aktuellen Aussendung. "Mit einer neuen Regierung, nationalen und globalen Krisen gibt es viel zu recherchieren und viele Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen."
"Privatleben nicht von Interesse"
Vertreten wurde Thür von Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger.
Der 42-Jährige hat aus privaten Gründen pausiert, wie er in einem Interview mit der Kronen Zeitung erzählt hat, ohne jedoch weiter ins Detail gehen zu wollen: "Ich denke nicht, dass mein Privatleben von öffentlichem Interesse ist."
