Martin Suter: „Ich bin nicht käuflich – außer durch Charme“

Ihr Roman heißt „Wut und Liebe“ – welches Mischverhältnis von Wut und Liebe ist in einer Beziehung denn gut?

Mehr als zehn Prozent Wut sollten es nicht sein.

Das Beschreiben von Kunst ist ein großer Teil dieses Romans – und zieht sich durch ihre Schriftstellerlaufbahn. Warum fällt Ihnen das leicht?

Die Kunst und den Kunstbetrieb zu verstehen finde ich immer sehr schwer. Als ich in Wien gelebt habe, war ich verheiratet mit einer jungen Künstlerin, das war so eine Art Kinderehe, sie war 18, ich grad 20. Ich fand alles wunderbar, was sie gemacht hat, aber ich war auch verliebt. Aber schon da hab ich mich gefragt, wie kann es sein, dass bei zweien, die das gleiche machen, nämlich Kunst, einer Riesenerfolg hat und der andere bleibt sein Leben lang unentdeckt. Meine Ex-Frau Vivian, mit der ich noch befreundet bin, hat beides erlebt. Sie ist jetzt eine international gewürdigte Künstlerin geworden, mit fast 70 Jahren hat das angefangen. Meine Tochter wurde jetzt auf der Zürcher Hochschule der Künste aufgenommen, dadurch bin ich weiterhin zusammen mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, das gefällt mir gut. Deswegen ist es für mich keine fremde Welt.

Hat sich die Kunstwelt in den 50 Jahren verändert?

Die Kunstwelt hat sich sicher sehr verändert, die Kunstprodukte sind ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor geworden, das sind ja Vermögenswerte, Spekulationsobjekte, das hat sich extrem verstärkt. Aber ich habe gestaunt: Als ich Vivian kennengelernt habe – da war sie in der Kunstgewerbeschule in Basel –, nahm sie mich mit zu ihren Freunden, zu Performances. Jetzt gehe ich mit meiner Tochter zu Vernissagen und es passieren eigentlich die gleichen Sachen. Was mich aber sehr fasziniert: Die berüchtigte Gen Z, die „Generation ohne Zukunft“, die „Last Generation“ ist in dieser Kunstszene ganz anders: Die freuen sich auf ihre Zukunft, die wollen Kunst machen. Das hat mich sehr an die Zeit erinnert, als ich 18 war.

Ein Triptychon von Künstler Noah aus drei Porträts der Frau, die ihn verlassen hat, spielt eine wichtige Rolle im Roman. Was für ein Triptychon würden Sie kaufen?

Also dreimal die gleiche schöne Frau find ich nicht das Schlechteste. Von mir aus kann es auch fünfmal sein. Ich bin kein Kunstsammler, ich habe aber viel Kunst. Da gibt es nichts von jemandem, den ich nicht persönlich kenne. Ich verstehe zu wenig von Kunst, als dass ich etwas beurteilen kann ohne die Person und die Geschichte dahinter. Ich habe keine Kunst von jemandem, den ich nicht mag.