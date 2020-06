Schweizer Erfolgsgeheimnisse

Montagfrüh am Zürcher Sechseläutenplatz. Der Franken steht hoch und ein neuer Bankenskandal beschäftigt Europa und die Schweiz. Ein guter Zeitpunkt für einen Spaziergang mit dem Schweizer Erfolgsautor Martin Suter, der dieser Tage seinen neuen Roman veröffentlicht – in dem es ausgerechnet um schmutzige Schweizer Bankengeschäfte geht.

Suter lebt seit vergangenem August wieder in seiner Heimatstadt. Nach Jahren in Ibiza und Guatemala ist er mit seiner Frau, der Mode-Designerin und Architektin Margrith Nay Suter, und seiner Tochter wieder hierher zurückgekehrt. Er mag die Infrastruktur, den tadellosen Öffiverkehr, die gute Lage.

Suter wird uns „sein“ Zürich zeigen: Den See, der Trinkwasserqualität hat, in dem er aber trotzdem nicht badet („Ich bin kein großer Schwimmer“); das Großbankenviertel, in dem erfundene und reale Skandale stattfinden und das ihm als Inspiration für seinen Roman diente; das schicke Einkaufsviertel an der Bahnhofsstraße, das am selben Ausverkauf wie Wien und nahezu jede Großstadt dieser Welt leidet: Überall nisten sich dieselben internationalen Ketten ein, die die Stadt ihrer Identität berauben. Dennoch gibt es auch hier noch typisch schweizerische Kleinode wie das Glockenspiel, auf dem sich zu jeder vollen Stunde die Trachtenpärchen drehen: „Guete Sunntig mitenand, häisst's im ganze Schwyzerland“. Suter, dieser so distinguiert wirkende Herr im feinen Wollmantel und den Maßschuhen, singt fröhlich mit. Er wird an diesem Vormittag noch mehrere unerwartete Dinge tun.

Etwa, bei seinem Lieblingsbäcker für die Redakteurin Brot kaufen. Oder uns den besten Wurstladen in der Altstadt zeigen: Bei Prétôt Delikatessen in der Kuttelgasse gibt es Spezialitäten wie Appenzeller Siedwurst, Bauernschüblig oder Emmentaler Schweinswürstli.

Bei Suters wird es an diesem Abend ein etwas frugaleres Mahl geben. Hühnerbrust und gedämpftes Gemüse. „Man muss schon aufpassen“. Wenn er einmal über die Stränge schlägt, dann tut er das gern in der Bodega Española, einer Spanischen Weinhalle aus dem Jahr 1874. In das hübsche Lokal im Zürcher Niederdorf wird er uns dann noch zum „Apéro“ begleiten.

Zurück wird der Duft seines Eau de Toilettes bleiben, es riecht altmodisch, sagt er selbst. Nach Weihrauch. „Damit riecht man wie der Papst“. Suter spricht mit einer leisen Fröhlichkeit, freimütig und offen.

Das Interview, das wir an diesem Morgen führen, hat er zur Sicherheit mitaufgezeichnet. Letztens ist es passiert, dass einer Journalistin das Aufnahmegerät nach dem Interview in den Kanal gefallen ist. Sie war über einem Gully gestanden, das Diktiergerät hat genau zwischen die Gitterstäbe gepasst. Solche Zufälle sind typisch für Suter-Geschichten. Er selbst hat ja auch einschlägige Erfahrungen. Vor vielen Jahren sollte er einmal einen afrikanischen Musiker interviewen. Der tauchte zwar nicht auf, dafür aber einige seiner Frauen, die Joints brachten. Man probierte. Und unterschätzte das nigerianische Gras. Das Interview gestaltete sich schwierig. „Ich verstand die Wörter, aber nicht den Inhalt“.

Bei folgendem Interview wurde übrigens nur die Droge Koffein konsumiert.

KURIER: Wir sitzen hier am Sechseläutenplatz, der ja bis vor einigen Jahren recht heruntergekommen war. Die Zürcher haben abgestimmt, dass dieser Platz umgestaltet wird – und dafür den nötigen 17,2-Millionen-Franken-Kredit gutgeheißen. (Anmerkung: Zum Vergleich: Die Umgestaltung der Mariahilferstraße kostete 25 Millionen Euro).

Martin Suter: Man sieht die 17 Millionen nicht auf den ersten Blick. Früher war das eine Wiese, jetzt hat der Platz einen seltenen Granitbelag bekommen, unten gibt es ein zweistöckiges, sehr elegantes Parkhaus. Und eine Ausstellung von Pfahlbauten. Ich finde das ist ein sehr gelungenes Unterfangen.

Wird über städtebauliche Projekte in Zürich viel diskutiert? Beteiligen Sie sich an solchen Diskussionen?

Nur, wenn ich gefragt werde. Ich war ja bis letzten August Auslandsschweizer. Ich rufe nicht für jedes politische Problem die Redaktionen an.

Sie haben Zürich nach 22 Jahren im Ausland erst wieder neu kennengelernt. „ Montecristo“ spielt explizit in Zürich. Hat das etwas mit Ihrer Rückkehr zu tun?

Nein, das ist einfach eine Geschichte, die muss in Zürich spielen. Man hat ja bei allen Geschichten gemerkt, dass sie wahrscheinlich in Zürich spielen. Aber hier gibt es keinen Zweifel.

Nun machen Sie sich mit Ihrem neuen Roman bei den Schweizern eventuell etwas unbeliebt. Denn ausgerechnet in der Schweiz wird darin illegal richtiges Geld gedruckt.

Bis jetzt konnten meine Leser immer unterscheiden zwischen Fiktion und Wirklichkeit.

Unterwegs im Schwyzerland