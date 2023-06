Martin Schläpfer „nicht mehr Chef, sondern Künstler“

Große Umbrüche

Auch sei er einer der letzten Choreografen, der noch riesige Compagnien wie das Staatsballett führe: „Die nächsten Jahre werden im Tanz große Umbrüche zeigen.“ Er habe „aber vor, bis zum Schluss Vollgas zu geben“, so Schläpfer, der am Dienstag die Pläne für seine vorletzte Spielzeit in Wien präsentierte. Es wird ein Kompendium zwischen Klassikern und Uraufführungen, das sich auf die beiden Häuser Staats- und Volksoper verteilt. Je zwei Premieren sind hier vorgesehen: An der Staatsoper am 23. Dezember „Shifting Symmetries“ und am 24. März 2024 „Die Kameliendame“. An der Volksoper am 12. November „The Moon Wears a White Shirt“ und am 8. Mai 2024 „Les Sylphides“, u. a. mit der Uraufführung einer Choreografie von Ensemblemitglied Adi Hanan.