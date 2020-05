Martin Kubaczek: Den alten Vater festhalten

Verwittert und verdorrt, im Übergang zu Moos und Flechten, fast kein Körper mehr, nur ein dickes Flanellhemd, und Hosenträger, die über die Schultern rutschen, und die Hose, die über die Hüften rutscht: Vater.



Bald wird er tot sein. Noch redet er. Er will wieder auf den Berg wandern. Er schafft es nur mit Mühe in der Wiener Wohnung zur Toilette.



"Die Knie meiner Mutter und mein Vater im Krieg" ist womöglich zunächst ein Ärgernis.

Weil man selbst die Gelegenheit verpasst hat, sich von den Eltern ihr Leben vor und im und nach dem Krieg weitergeben zu lassen. Weil man zu wenig wissen wollte von ihnen - und plötzlich ist diese Bibliothek, die sie einst waren, verschwunden.



Und dann, nach dem Ärger, das Staunen. So stark, so intensiv und eigen sind die vom Verlag als "Roman" getarnten drei Erzählungen, dass man sich fragt: Wieso ist der Autor nicht berühmt?



Das verwunderte schon 2009, als Martin Kubaczek den historischen, den zerissenen Top-Agenten Richard Sorge in eine rhythmische Komposition mit Kirschblüten, Gingkobäumen und Reisfeldern brachte.



Der Deutsche spionierte für Stalin. In Tokio fand er heraus, dass Hitler Russland angreifen will. Man nahm ihn nicht ernst (" Sorge. Ein Traum", Folio Verlag).



Kubaczek, Jahrgang 1954, ist Germanist (und Violinist). Er lebte und unterrichtete 15 Jahre in Japan, ehe er nach Wien zurückkehrte.