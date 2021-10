Marteria hat ein Herz für die Nachteulen

Ein unbeschwertes Party-Album ist „5. Dimension“ trotzdem nicht. Im Gegenteil: „Es geht um Erkenntnisse, die ich gewinnen konnte. Ich hatte in Barbados viel Zeit zum Nachdenken. Außerdem musste ich beim Schreiben an die jungen Leute zwischen 20 und 25 denken, die mir im Lockdown total leid getan haben. Ich dachte, wie arg muss es sein, wenn man in die Welt hinausstarten will, und dann wird einem so ein Prügel in den Weg gelegt.“

Vielleich ist „5. Dimension“ auch deshalb von Melancholie geprägt. In dem nachdenklichsten seiner Alben widmet sich Marteria aber auch dem Tod eines Freundes („DMT“), erinnert sich in „Neonwest“ als gebürtiger Ostdeutscher an seinen ersten Besuch in Westberlin und beschreibt in „6.30 (Good Night)“ wie jemand, der schwer abgestürzt ist, vor einem Club abgeholt wird.