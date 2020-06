Wie das Blut ins Träumen geraten ist

Das Buch, das in den 1930er- Jahren hätte erscheinen sollen, ist dieser Tage erschienen.

Es bringt zwei Berühmtheiten zusammen, den Schriftsteller Alfred Polgar (1873–1955) und Marlene Dietrich (1901–1992).

Das Manuskript wurde in Polgars Nachlass in New York entdeckt, und dass man es jetzt mit rund 80 Jahren Verspätung lesen kann, ist ... ja, es ist.

Mehr aber nicht.

Denn dieses frühe Porträt des Filmstars (mit dem der vielgerühmte "Meister der kleinen Form" bekannt, aber nicht befreundet war) ist immer wieder peinlich, ist schleimig und mit heutigem Wissensstand unfreiwillig komisch.

Ein Beispiel, Zitat aus " Marlene": "Vorerst bringt sie es zur glücklichen Ehefrau. Sie lernt den Film-Produktionsleiter Rudolf Sieber kennen und heiratet ihn. Ein Jahr später hat sie die Rolle, die ihr bis heute die liebste ihres Lebens geblieben ist: die der glücklichen Mutter. Ein Mädchen. Es erhält den zärtlichen Namen Heidede."