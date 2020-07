Mark Twains geheime Autobiografie

Er spricht aus dem Grab (und gönnt man sich um 21,99 Euro die Hörbuch-Version, glaubt man das sofort: Harry Rowohlt liest, irgendwie schafft seine Stimme sogar das Klappern der Gebeine).

Mark Twain (1835–1919) wollte tot sein. 100 Jahre tot, ehe aus drei Laufmetern Zettelwirtschaft "Meine geheime Autobiografie" entstehen durfte.

Der Autor von " Tom Sawyer" und "Huckleberry Finn" war ein Weltstar; was schon daran zu sehen ist, dass ihn ein Brief aus Australien erreichte, nur adressiert an Mark Twain

Gott weiß wo.

Deshalb wollte er beim Diktieren frei seine Ansichten bekannt geben, ohne ins gesellschaftliche Aus zu geraten. Auch dachte er an die armen Angehörigen der von ihm Porträtierten und Beleidigten.