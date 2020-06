Mark Twain in Wien: Haderlump. Bordellvater. Lausbub.

Als politischer, gegen Unrecht kämpfender Mensch entging ihm nicht der Antisemitismus des Bürgermeisters Lueger; und was er bei einer Reichsratssitzung erlebte, hat er in "Stirring Times in Austria" beschrieben.

Das ist kein Geheimnis. Das Manuskript wurde nicht in einer Hütte am Mississippi gefunden. Aber die Reportage fehlt in jeder deutschen Werkausgabe (zu unwichtig? zu unlustig?) und liegt, 101 Jahre nach Twains Tod, erstmals in der Übersetzung vor.

Er konnte recht gut Deutsch, doch die Schimpfwörter, die – nachdem die ums Überleben kämpfende Regierung des Polen Badeni Tschechisch als zweite Amtssprache in Böhmen anerkannt hatte – zwischen den Abgeordneten hin und her flogen, kannte er nicht.

Und war recht verwundert. Weil er immerhin auf der Galerie des Parlaments stand und nicht am Pissoir einer Matrosenkneipe.

Besoffener Hanswurst. Bordellvater. Zuhälter. Partei der Ehrlosen.

Der Schwanengesang der österreichischen Regierung.

Dann gingen Abgeordnete aufeinander los, z. B. mit der Glocke des Präsidenten, ein Messer wurde gezückt. Und dann stürmten 60 uniformierte Polizisten das Parlament, schleppten Oppositionspolitiker an Händen und Füßen in den Arrest – die lex Falkenhayn ermöglichte der Mehrheit, Hilfe zu holen.

Die englische Version steht – warnend – auf der Internetseite des Parlaments.