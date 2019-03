Mark Rothko im KHM: Malerei für die Mönchszelle

Am Anfang steht jedoch mehr Ernüchterung als Überwältigung: Die Frühwerke, die im ersten Saal der Schau aufgefädelt sind, zeugen zunächst von einer Suche entlang der Kunstströmungen der 1930er- und ’40er-Jahre. Surrealismus und seine italienische Verwandte „Pittura Metafisica“ standen für den jungen Rothko ebenso Pate wie Cézanne und Picasso. Aber der Maler, der 1913 zehnjährig aus Litauen in die USA gekommen war, beobachtete eben auch Renaissance-Architektur und imitierte – etwa im „Portrait of Mary“ 1938/’39 – die Mensch-Raum-Fenster-Anordnung in Vermeers Meisterwerk „Die Malkunst“. Dieser Kosmos erschließt sich nach und nach.