Mit Streichern und dem Feeling des Blues

2012 erlebte Lanegan mit dem exzellenten Album „Blues Funeral“ ein Comeback. Von Musikerkollegen wie Dave Gahan, Moby und Dave Grohl immer als großer Einfluss angesehen, verbrachte der Amerikaner die Zeit nach der Grunge-Welle zwischen Drogen-Sucht und Entzugsversuchen und konnte erst clean werden, als ihn Josh Homme ab dem Jahr 2000 immer wieder zu Gastauftritten zu Queens Of The Stone Age holte.

So hat Lanegan heuer mit Duke Garwood auch das Blues-Album „Black Pudding“ aufgenommen. Das wird er – zusammen mit „Imitations“ und unterstützt von einem Streicher-Ensemble – am 19. 10. in Wien (Theater Akzent) und am 20. 10. in Linz (Posthof) live vorstellen.