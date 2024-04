Mark Knopfler taucht ein in die Geschichte der Rockmusik

„Dieses Album aufzunehmen hat viel Geduld gebraucht“, sagt der 74-Jährige. Es gehe „nichts darüber, dass man in jeder Ecke in einem Raum einen Musiker hat, zusammen spielt, sensibel aufeinander hört und sich vom Spiel des anderen inspirieren lässt. Das sind die Momente, für die ich lebe.“

Unverwechselbar

Aufgenommen hat Knopfler „One Deep River“ in seinem British Grove Studio in Chiswick in London mit seiner langjährigen Band und seinem besten Musikerfreund Guy Fletcher, der bei Dire Straits Keyboards spielte. Das Resultat sind zwölf neue Songs, die zwar musikalisch keine Überraschungen bieten, aber mit Knopflers unverwechselbarem Gitarrespiel und seinem charakterstarken Gesang, mit wohligen Melodien und makelloser Produktion punkten.

Die Stimmung ist vorwiegend reflektiv. Inhaltlich erinnert sich der Musiker, der Anfang des Jahres 120 Stück aus seiner Gitarren- und Verstärker Sammlung versteigert hat, oft wehmütig an die Jugend, setzt im Titelsong „One Deep River“ dem Tyne-Fluss in seiner Heimatstadt Newcastle ein Denkmal und besingt in „Ahead Of The Game“ einen Musiker, der kämpfen muss, um Engagements zu kriegen.