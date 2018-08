Marisa Merz: Armut, die das Leben bereichert

Der Schlusspunkt ist passend gesetzt – wird Breitwieser in Salzburg doch stark damit in Erinnerung bleiben, dass sie Künstlerinnen der 1960er- und 70er-Jahre zu späten, aber umfassenden Ehren kommen ließ. Während die Protagonistinnen bisheriger MdM-Retrospektiven – Simone Forti oder Carolee Schneemann, Charlotte Moorman oder Ana Mendieta – allesamt der New Yorker Kunstszene entstammten, ist Merz’ Karriere jedoch untrennbar mit Europa und speziell mit Italien verbunden.

In der Küche ihrer Turiner Wohnung fügte Merz 1966 aus dicker Alu-Folie ein schlauchartiges Gebilde zusammen, das bald wie ein glitzerndes Ungeheuer immer weiter in den Raum wucherte. „Living Sculpture“, lebende Skulptur, nannte Merz das Werk, das sie bereits 1967 in einer Einzelausstellung präsentierte.