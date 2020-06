Marilyn Manson: Ohne Furcht und Absinth-Räusche

Ich wollte etwas schreiben, das stolz und selbstsicher ist. Ohne Furcht – wie ein Pfau. Es ging nicht mehr um Selbstmitleid." So beschrieb Marilyn Manson in einem Interview mit dem Magazin Classic Rock kürzlich sein neues Album "The Pale Emperor".

Von Kritikern als Mansons bestes Werk seit einem Jahrzehnt bezeichnet, wirkt die Platte tatsächlich wie eine Annäherung an die alte Form. Prägnanter, fokussierter und bluesiger als zuletzt, zeigt sich Manson auf "The Pale Emperor". Und wenn auch viele der harmonischen Wendungen der neuen Songs vorhersehbar bleiben, klingt der 46-jährige Amerikaner dabei doch weit inspirierter als noch vor fünf Jahren.

Das, sagt er, liege an den Veränderungen in seinem Leben. Mitte der 90er-Jahre stieg der als Brian Warner geborene Musiker – mit Industrial-Pionier Trent Reznor als Produzent – zum Superstar auf. Auch weil er so gern provozierte, sich verschiedenfarbige Kontaktlinsen in die Augen klatschte, knallig-rote Lippen malte und zum Priester der "Church Of Satan" machen ließ.

Die katholische Kirche wollte seine Shows verbieten lassen. Er sang über Sex, die Macht von Religionen und wollte nichts mehr, als berühmt werden.