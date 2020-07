Margot Nazzal übernimmt oberösterreichische Kulturabteilung

Das Land Oberösterreich hat nach der Neuaufstellung der Kulturabteilung eine neue Leiterin gefunden. Margot Nazzal wird ab 1. August die Direktorin der Abteilung Kultur und Gesellschaft, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Aussendung ankündigt. Die 39-jährige Juristin folgt auf Reinhold Kräter, der sich zurückzogen hatte.

Bewerbung

25 Personen hatten sich um diesen Job beworben. Sechs davon waren am Freitag zu Hearing eingeladen worden. Die Objektivierungskommission entschied sich schließlich für Margot Nazzal, die seit 2018 im Präsidium des Landes für Oberösterreichs Außenbeziehungen zuständig ist. Landeshauptmann Stelzer folgte dieser Empfehlung. "Margot Nazzal ist ein Vollprofi im Verwaltungsmanagement. Sie ist kulturaffin, regional wie international bestens vernetzt und hat bisher großartige Arbeit geleistet", sagte Stelzer.

Der bisherige Kulturdirektor Reinhold Kräter wird, wie berichtete, sein Amt am 30. Juni aus persönlichen Gründen zurücklegen. Er wird ab 1. Juli in der LandesKulturGmbH tätig sein und dort Sonderausstellungen betreuen. Kräter war zuletzt wegen der umstrittenen Kulturförderungen für die KTM-Motohall und der Mehrkosten für den Umbau eines ehemaligen Spinnereigebäudes in ein Museumsdepot unter Beschuss geraten.