Marco Wanda hat im Lockdown 1000 Songs skizziert

Noch ist ein neues Album von Wanda nicht in Sicht. Die Band arbeitet zwar auf eines hin, will sich aber keinen Druck machen: „Wir nehmen weiter Songs auf und veröffentlichen, was sich gut anfühlt.“

Diese Schritt-für-Schritt-Taktik hat aber nichts damit zu tun, dass Ende August Drummer Lukas Hasitschka ausgestiegen ist, um sich anderen Projekten zu widmen. „Ich kann gut verstehen, dass man nach sieben Jahren vielleicht auch noch etwas anderes machen will, als in einer Rockband zu sein“, sagt Marco. „Ich wünsche ihm wirklich alles Gute und bin ihm sehr dankbar für die Wahl des Zeitpunkts. Denn die gibt uns genug Zeit, mit Phil Collins und Ringo Starr zu verhandeln, ob die nicht vielleicht bei uns Drums spielen wollen. Aber eigentlich würde ich am liebsten John Bonham exhumieren und wiederbeleben.“