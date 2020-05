Hier sind die Namen, die er sich gemerkt hat

Im Vorjahr wurden im deutschsprachigen Raum mehr als 90.000 Neuerscheinungen katalogisiert.

Es gibt also schon noch genügend anderes zu lesen. Davon abgesehen: Hat man denn schon alles von Dostojewski ..?

Der ehemalige FAZ-Redakteur Franz Josef Görtz erinnert an eine Jubelschrei Reich-Ranickis:

"Ich will nicht verheimlichen, dass mich in meinem ganzen Leben kein Romancier so beeindruckt hat wie Dostojewski. Ich habe mal einen amerikanischen Film gesehen, ,Die Brüder Karamasow‘ mit Maria Schell und Yul Brynner. Der Film ist abscheulich, der letzte Dreck. Ich saß zwei Stunden im Kino und war glücklich. Denn der Dostojewski ist so stark, dass er jeden Kitsch durchbricht."