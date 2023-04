Marc Almond in Wien: Begeisterndes Finale nach holprigem Beginn

Nicht dazu sagt er, was danach passierte: Im März 2020, damals als das Virus noch so neu und aggressiv war, erkrankte an Covid. Er musste nicht ins Spital, hatte aber noch Monate danach Probleme zu singen, dachte, er würde dieses auch in den höchsten Tönen kraftvolle und klare Timbre in seiner Stimme, sein Markenzeichen, für immer verlieren.

Was im Volkstheater schon in dieser Anfangsphase seiner Show zu hören ist: So selbstverständlich und mühelos wie in seiner Jugend, hat Almond seine Stimme heute nicht mehr im Griff. Das kann auch am normalen Alterungsprozess liegen, aber manchmal, wenn er lange hohe Töne singt, wirkt er angestrengt. An anderer Stelle, beim Song „Golden Light“ zum Beispiel, klappt das aber wieder wunderbar.

Dazu kommt, dass die sechsköpfige Band nicht perfekt eingespielt klingt. Der Gitarrist war kurzfristig eingesprungen, hatte die über 20 Songs des Programms in Rekordzeit lernen müssen. Vielleicht, um das auszugleichen, legt Almond in diesem ersten Teil extra viel Drama in seinen Gesang. Das wirkt aber bemüht, irgendwie unnatürlich und bewirkt, dass er in der Tonhöhe nicht immer auf dem Punkt ist.