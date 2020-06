Marías: Gar nicht schön, verliebt zu sein

Gesund ist das nicht, was sich über Generationen hinweg ereignet hat.

Die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev ("Mann und Frau", "Späte Familie") hat in einem ZDF -Interview ja selbst gesagt: Eine jüdische Familie sei wie eine Krankheit.

Weil man aneinanderpickt – nicht unbedingt aus Liebe, sondern wegen der Katastrophen – Terroranschlag, Holocaust –, die jede Familie erlebt hat.

Im Mittelpunkt von "Für den Rest des Lebens" stirbt Chemda Horovitz. Ihre Zunge gleitet übers leere Zahnfleisch und sucht nicht nur die verlorenen Zähne, sondern die verlorenen Jahre. Ihren Ehemann mochte sie nicht. Ihre Mutter mochte sie nicht. Ihre Tochter mochte sie auch nicht. Was bleibt übrig vom Leben?

Ihr Sohn Avner. An den krallt sie sich auch jetzt noch: "Geh nicht fort!" bzw. "Wann kommst du wieder?"

Anwalt ist er, Menschenrechtsanwalt mit mäßigem Erfolg. Fett ist er geworden. Der "Moloch Ehe" macht ihn unglücklich. Er fühlt sich gefangen und stellt einer Frau mit roter Satinbluse nach, von der er bisher bloß einen einzigen Blick erhascht hat.

Und Chemdas Tochter Dina bleibt übrig. Noch so ein "ausgetrocknetes Herz". Dina wurde von Mutter vernachlässigt. Ihre ganze Liebe hat sie in die eigene Tochter gesteckt, aber die wird flügge. Gern würde Dina deshalb ein Kind adoptieren. Ihr Ehemann meint, was sie brauche, sei eher ein anderer Mann ...

Auf Aver und Dina trifft zu, dass es in ihrem Alter keine leichten Entscheidungen mehr gibt – "der Preis wird immer höher".

Lang und klar Dass niemand ohne Liebe sterben will, ist keine neue Erkenntnis. Mit ihren überlangen, aber immer klaren Sätzen lässt Zeruya Shalev die alte G’schichte aus allen Richtungen herbeifließen. Ein Strom wächst heran, der derart viel mit sich führt, dass man als Leser auf Trab gehalten wird:

Kann man überhaupt sterben, wenn man gar nicht gelebt hat? Warum kann man nicht zum Arzt gehen und eine Blutprobe abgeben, um zu erfahren, wie viel Liebe noch da ist?

Als Symbol für die vielen Fehler, die begangen wurden, werden auch Israel und die Chulaebene am Fuß der Golanhöhe vorgezeigt. Dort wurde in den 1950er-Jahren für Obst und Baumwolle ein See trockengelegt.

Aber es gibt noch Sümpfe; und mittlerweile ein Naturreservat. Der Fehler wurde halbwegs wiedergutgemacht, und auch in Chemdas Familie ist noch Zeit für Korrekturen.

