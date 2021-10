Manu Delago musiziert mit Orgelpfeifen beim Paragliding

Basis dafür sind sein Spiel auf dem Hang (zwei miteinander verklebte Halbkugelschalen aus Stahlblech, die mit der Hand angeschlagen werden) und Umweltgeräusche, die entstehen, wenn zum Beispiel auf Hochspannungsmasten Rhythmen geklopft werden.

„Wir haben zu jedem Aspekt der Umwelt, den wir ein binden wollten, ein Video gedreht. Die Tonspur, die wir dabei aufgenommen haben, wurde am Album verwendet“, erzählt Delago. „Viele dieser Drehs waren sehr abenteuerlich: Für den Wasser-Track ,Liquid Hands‘ haben wir in einem See unter Wasser eine Choreografie mit den Händen aufgenommen. Das war im November. Der See war schon zugefroren, wir mussten erst ein Loch freihacken und waren viele Stunden im kalten Wasser. Für den Wald-Track ,Trees For The Wood‘ haben 20 Cellistinnen in einem gefällten Wald ihre Bässe auf die Baumstümpfe gestellt.“