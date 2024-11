„Manon“ an der Wiener Staatsoper: Großes Gefühlstheater

Durchaus emotions- und nuancenreich wird im Orchester der Wiener Staatsoper unter dem sehr routiniert wirkenden Emmanuel Villaume musiziert. Manchmal hätte man sich jedoch auch feinsinnigere Töne gewünscht.

Andrei Serban verlegt in seiner Inszenierung aus 2007 die Geschichte nach dem Buch vom Abbe Prevost ins Paris der Zwischenkriegszeit und zeigt ein dunkles Gangsterepos teils im Rotlichtmilieu, in dem immer wieder mit Pistolen herumgefuchtelt wird und sonnenbebrillte Typen auftauchen. In einer dunklen Kulisse mit billig wirkender Ausstattung (Peter Pabst) sieht man ständig unsinnig herumstehende Pappfiguren, sinnlos herumturnende Personen oder in ihrer Bewegung grundlos erstarren, und auch Projektionen, den Bahnhof, das Kloster oder das Vergnügungsviertel darstellend. Zudem gibt es viele lächerliche, verzettelnde Details, dafür außer bei den Protagonisten keinerlei psychologische Deutung. Heftiger Applaus!

Kurier-Wertung: Dreieinhalb Sterne