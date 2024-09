Manga-Boom: Plötzlich Brüste in einer fremden Welt

Nichts hat zuletzt einen größeren Boom am Buchmarkt erlebt als Mangas. Im deutschsprachigen Buchhandel stieg der Umsatz bei den japanischen Comics in wenigen Jahren von 38 Millionen Euro auf 106 Millionen Euro. Am Samstag findet nun zum dritten Mal der Manga Day statt – da werden in teilnehmenden Geschäften 30 Gratishefte verschenkt. Im Vorjahr wurden am Manga Day 800.000 solche Bücher kostenlos abgegeben. Diesmal gibt es zum Beispiel Klassiker wie „Legend of Zelda: Twilight Princess“, aber auch ein österreichischer Mangaverlag ist erstmals dabei.

Manga Jam Session wurde 2019 von Taito Yoshino gegründet. Der gebürtige Japaner studierte in Wien Germanistik und hat in den hiesigen Buchhandlungen seine Lieblingsmangas vermisst. Also griff er kurzerhand zur Selbsthilfe. „Ich hatte Freunde in der Japanologie, die habe ich gefragt, ob sie mir helfen wollen, Mangas zu übersetzen“, erzählt er. Er begann mit E-Books, aber nachdem der Titel „Ab sofort Schwester“ ein durchschlagender Erfolg war, wagte er sich ans Printgeschäft.