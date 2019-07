Maly Trostinez: Ein Ort ohne Wiederkehr

2014 nahmen sich Historiker aus Deutschland, Weißrussland, Tschechien und Österreich des Themas an. In der Folge entstand eine zweisprachige Wanderausstellung, die am 8. November 2016 in Hamburg eröffnet wurde. Derzeit (bis 27. Oktober) ist sie im Haus der Geschichte Österreich zusehen – auf dem Plateau der Neuen Burg, das auf den „Hitler-Balkon“ führt. Von diesem aus verkündete Adolf Hitler im März 1938 den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich.

Mit der unprätentiösen, vielschichtigen Schau „Vernichtungsort Malyj Trostenez“ reagiert Direktorin Monika Sommer wohltuend auf den belasteten Ort. Doch ihr Team ging bei der Aufbereitung lieblos, ungenau und richtig ärgerlich vor. Das beginnt schon mit dem Prospektmaterial. Denn man liest, dass die Schau „bislang in Deutschland und Belarus“ zu sehen gewesen sei. Tatsächlich wurde sie bereits 17 Mal gezeigt – darunter in Basel und in Theresienstadt bzw. Terezín ( Tschechien).

Für die Präsentation in Wien hat man sie um einen Österreich-Teil ergänzt: Erzählt werden u.a. die tragischen Schicksale von Rudolf Gomperz, einem Pionier des Skisports, sowie des Ehepaars Lea und Pinkas Rennert. Bei der Gestaltung orientierte man sich nur ungefähr an den Originalstelen, auf die Übersetzung ins Russische verzichtete man nonchalant. Und die viel zu glänzenden Blätter mit den Texten wurden derart plump auf die Stelen geklebt, dass die Ecken wegstehen.