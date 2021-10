Malerei und Skulptur, zwischen Privatvergnügen und nötiger Struktur

Für viele Künstlerinnen und Künstler (das Geschlechterverhältnis war 50/50) bot „wirzeigen“ die erste Solo-Schau in Wien. Plavčak hatte eine solche 2009 in der Secession – damals setzte sie dem „Krauthappel“ einen großen schwarzen Schnauzbart auf.

Den Ausbruch aus klassischen Räumen der Malerei erprobte die Künstlerin auch mit einem Denkmal für Falco, das 2018 in Gansbach/NÖ enthüllt wurde: Das Objekt folgt ebenfalls der Idee zweier überkreuzter Silhouetten, wie sie jetzt im Semperdepot zu sehen sind. Einige der Objekte seien als Akteure eine noch zu vollendenden „Elektro-Operette“ gedacht, erklärt Plavčak, die selbst auch als Musikerin aktiv ist.

Ob das private Mäzenatentum „persönliche Eitelkeit oder notwendige Kunstförderung“ darstellt, ist indes Thema einer hochkarätig besetzten Veranstaltung am Donnerstag (14. 10., 19.30 Uhr) im Semperdepot. Unter der Leitung von KURIER-Kulturredakteur Thomas Trenkler diskutieren der Künstler Alfredo Barsuglia, Georg Folian, Ruth Goubran (Head of Sponsoring, Erste Group), Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Hemma Schmutz, die Direktorin des Lentos Museum in Linz. Michael Huber