Maler Drago Julius Prelog gestorben

Sein Name ist vielleicht nicht jedem sofort geläufig, aber seine Bilder haben stets Markenzeichen-Charakter: Nun ist Drago Julius Prelog im Alter von 81 Jahren verstorben. Das gab das Museum Liaunig in Neuhaus/Suha, Kärnten, am Montag bekannt. Wie Peter Liaunig, Sohn des Sammlers und Sohn Museumsgründers Herbert Liaunig, in einem Statement betonte, sei Prelog "wesentlichster Teil der Keimzelle unserer Sammlung und unseres Hauses" gewesen.

Doch nicht nur in der bedeutenden Familiensammlung hatte der 1939 in Celje/ Slowenien als Karl Prelog geborene Künstler seine Spuren hinterlassen. In der Obersteiermark aufgewachsen, begann Prelog 1958 sein Studium bei Albert Paris Gütersloh an der Akademie der bildenden Künste in Wien. In seiner Studienzeit Ende der 1950er-Jahre setzte sich der Künstler auf unterschiedliche Art und Weise mit der Umsetzung und Darstellung von Linien, Strichen und Schriftzeichen auseinander und entwickelte, von Wols und Rainer inspirierte, abstrakte Zentralformationen, die sich aus über- und untereinanderliegenden Linien zusammensetzen.