Maja Vukoje: Die Malerin mit dem Durchblick

Im Atelier im 20. Wiener Bezirk, das Vukoje scherzhaft ihre „Renaissance-Werkstatt“ nennt, erhält die Künstlerin nur Hilfe von ihrem Mann, einem Architekten, und ihren Eltern. Die Bilder die dabei entstehen, sind extrem durchdacht, aber nicht theoretisch verkopft: Nachdenken über Kunst ist bei Vukoje aufs Engste mit Arbeit am Material verbunden. So entstehen etwa Blumenbilder mit elaborierten Bleichtechniken. In einer anderen Werkserie ist eine exotische Drachenfrucht so wiedergegeben, dass die im weißen Fruchtfleisch eingefassten Kerne förmlich zu glänzen scheinen. Aber es sind eben nicht nur Bilder von Früchten oder von Blumen, es ist Malerei über Malerei.