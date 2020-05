Magrittes Welt voller Widersprüche

Eigentlich, erklärt die Reiseführerin mit dem Melonenhut am Kopf, sei Brüssel ja die Hauptstadt des Surrealismus. Nicht nur, dass der Maler René Magritte hier lebte und sein Pariser Kollege André Breton hier viel Zeit verbrachte - auch die Stadt selbst, sagt sie, biete immer wieder "surreale" Erlebnisse.



Die Journalisten, die von der Wiener Albertina aus Anlass der großen Magritte-Retrospektive (ab 9. 11.) in die belgische Hauptstadt geladen wurden, werden noch rätseln, was die Dame wohl damit meint. Tatsächlich steckt die Stadt voller disparater Elemente: das Stadtbild wechselt rasant zwischen beschaulichen Backsteinbauten und schroffen Bürotürmen, die Sprachen zwischen Französisch, Flämisch und dem Stimmengewirr der vielen Touristen und EU-Mitarbeiter. Es ist nicht unlogisch, sich von hier eine Verbindung zu den Motivkonstellationen in den Werken des Malers zu denken: Eine Eisenbahn, die aus einem Kaminsims rast, eine nächtlich finstere Straße unter einem taghellen Himmel, eine Pfeife, die vorgibt, keine zu sein - diese Ideen kamen René Magritte in Brüssel, jener Stadt, in der er ein Leben lang verwurzelt blieb.



Magritte, der die Melone in zahlreichen Bildern zu einem Markenzeichen machte, bringt die Belgier unter einen Hut: Flamen und Wallonen finden in ihm ein kulturelles und touristisches Zugpferd, an die 500.000 Besucher zählt das 2009 im Stadtzentrum eröffnete "Musée Magritte" pro Jahr. "Ob Eskimos, Belgier, Leute aus Bahrain oder aus China - alle können auf ihre Art mit den Bildern etwas anfangen", sagt Frederik Leen, verantwortlicher Kustode am Museum, das rund 200 Werke des berühmten Belgiers zeigt.