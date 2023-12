"Magnum"-Fotograf Elliott Erwitt im Alter von 95 Jahren gestorben

Der Fotograf war weithin dafür bekannt, einzigartige Momente in seinen Bildern zu erfassen - darunter das historische Aufeinandertreffen des Sowjetführers Nikita Chruschtschow mit dem damaligen US-Vizepräsidenten Richard Nixon im Jahr 1959. Daneben hatte Erwitt einen scharfen Blick für das Skurrile und Ausgefallene. Es sei Erwitts feste Überzeugung gewesen, dass „Fotografie eher die Sinne und Emotionen als den Intellekt ansprechen sollte“, erklärte Magnum weiter.

Erwitt wurde am 26. Juli 1928 als Sohn russischer Eltern in Paris geboren und wuchs in Mailand auf, bevor er mit seiner Familie 1939 in die USA auswanderte. Nach zehn in New York verbrachten Jahren zog Erwitt nach Los Angeles und begann mit der Fotografie. Er lichtete in seiner Karriere unter anderem Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, General de Gaulle und Che Guevara ab. Außerdem schuf Erwitt mehrere Dokumentationen und veröffentlichte mehr als 20 Bücher.