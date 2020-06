Madonna: Das PR-Genie zu Gast in Wien

Entweder wird Madonna immer mehr "gaga" oder sie ist das größte PR-Genie aller Zeiten.

Sex sells bekanntlich, und so tat sie es bei ihrem Paris-Konzert am 14. Juli schon wieder. Madonna lüftete wie schon in Istanbul den BH und ließ ihren Busen blitzen. Die 53-Jährige nimmt sich auch politisch kein Blatt vor den Mund. In Israel appellierte sie an den Frieden, in Frankreich handelte sich die Pop-Königin eine Anzeige der Front National ein, nachdem sie erneut in einer Video-Zuspielung FN-Chefin Marine Le Pen mit einem Hakenkreuz auf der Stirn zeigte.

Aktionen wie diese erfreuen natürlich auch den österreichischen Co-Veranstalter Richard Hörmann , denn anfangs schleppte sich der Ticketverkauf für den 29. Juli im Ernst Happel-Stadion träge dahin: "Wir liegen momentan bei 28.000 verkaufter Karten und denken, dass es knapp über 30.000 werden. Ist doch ganz beachtlich!"

KARTEN: (www.oeticket.com) .

Seit Dienstag tourt Madonna mit Kind und Kegel – ihre Crew besteht aus 200 Leuten, darunter 30 Bodyguards – durch Großbritannien. Am 24. Juli singt sie in Dublin, von dort reist sie nach Wien, wo sie einige Tage bleiben wird. Im Schlepptau – Lover Brahim Zaibat (24) und ihre vier Kinder, die sie auf der Bühne einsetzt. Richard Hörmann: "Auch in Wien will sie viel mit ihrer Familie unternehmen und sich etwas ansehen, was genau, darf ich nicht verraten. Bei ihrer ,Sticky and Sweet-Tour" 2008 flog sie am 23. September direkt zum Konzert auf die Donauinsel und dann gleich wieder weiter. Sie sagte, sie hat einen ziemlichen Nachholbedarf in Wien. "

In Paris war Madonna beispielsweise bei einer Bootsfahrt an der Seine gesichtet worden, vielleicht verschlägt es sie hier ja auf den Donaukanal? Ein guter Tipp für alle Autogrammjäger: das Hotel Imperial.