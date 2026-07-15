Madonna über großen Charts-Erfolg: „Muss mich immer noch kneifen“
Popstar Madonna hat ihren Fans für den Erfolg ihres neuen Albums gedankt. „Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich über den unglaublichen Zuspruch bin, den 'Confessions on a Dance Floor' erhalten hat!“, schrieb die 67-Jährige auf Instagram. Sie danke vor allem ihren Fans, schrieb die Pop-Ikone weiter. „Ich muss mich immer noch kneifen.“
Sie habe den Traum gehabt, „die Menschen diesen Sommer zum Tanzen zu bringen“, erklärte Madonna. „Träume werden doch wahr“. Die Pop-Ikone brachte am 3. Juli mit „Confessions on a Dance Floor II“ erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum heraus und landete damit direkt an der Spitze der US-Album-Charts. Wie das Branchenmagazin „Billboard“ mitteilte, belegt „Confessions II“ Platz 1 der meistverkauften Alben in den USA. Auf Instagram teilte die Sängerin außerdem einen Post des Plattenlabels Warner Records, demzufolge „Confessions II“ weltweit 13 Chartspitzen besetzt, neben den USA auch in Australien, Großbritannien, Spanien und Kanada.
Der Titel ihres neuen Albums knüpft an Madonnas 2005 erschienenes Erfolgsalbum „Confessions on a Dance Floor“ an. Es enthält Singles wie „I Feel So Free“, „Danceteria“ und „One Step Away“.
Megashow bei WM-Finale
Am Sonntag, 19. Juli, tritt Madonna in der Halbzeitpause des WM-Finales im Met-Life-Stadium in East Rutherford auf, Sie, Shakira sowie die südkoreanische Band BTS werden in der elfminütigen Halbzeitshow dabei sein. Zudem wird der kanadische Popstar Justin Bieber erwartet. Ferner tritt der nigerianische Musiker Burna Boy gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf, teilte Global Citizen mit. Die Hilfsbewegung will damit auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit sammeln.
Es ist das erste Mal, dass es in einem WM-Finale eine Halbzeitshow gibt, ähnlich dem Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort treten ebenfalls stets Mega-Stars auf.
Bei der vor dem Match um 19:30 startenden Schlussfeier werden unter anderem die Sängerinnen Laura Pausini und Nicole Scherzinger, Pop-Star Robbie Williams und Youtuber IShowSpeed dabei sein. Emmy-, Grammy und Oscar-Gewinnerin Jennifer Hudson wird nach Angaben des Weltverbands FIFA die US-Hymne singen. US-Schauspieler Tom Cruise wird einen Gastauftritt haben.
Im Mittelpunkt der eineinhalbstündigen Show steht der Rückblick auf die seit dem 11. Juni laufende WM in den USA, Kanada und Mexiko. Im Anschluss an die Schlussfeier wird das Finale angepfiffen (21.00 Uhr).
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