Madonna über großen Charts-Erfolg: „Muss mich immer noch kneifen“

Popstar Madonna hat ihren Fans für den Erfolg ihres neuen Albums gedankt. „Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich über den unglaublichen Zuspruch bin, den 'Confessions on a Dance Floor' erhalten hat!“, schrieb die 67-Jährige auf Instagram. Sie danke vor allem ihren Fans, schrieb die Pop-Ikone weiter. „Ich muss mich immer noch kneifen.“

Sie habe den Traum gehabt, „die Menschen diesen Sommer zum Tanzen zu bringen“, erklärte Madonna. „Träume werden doch wahr“. Die Pop-Ikone brachte am 3. Juli mit „Confessions on a Dance Floor II“ erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum heraus und landete damit direkt an der Spitze der US-Album-Charts. Wie das Branchenmagazin „Billboard“ mitteilte, belegt „Confessions II“ Platz 1 der meistverkauften Alben in den USA. Auf Instagram teilte die Sängerin außerdem einen Post des Plattenlabels Warner Records, demzufolge „Confessions II“ weltweit 13 Chartspitzen besetzt, neben den USA auch in Australien, Großbritannien, Spanien und Kanada. Der Titel ihres neuen Albums knüpft an Madonnas 2005 erschienenes Erfolgsalbum „Confessions on a Dance Floor“ an. Es enthält Singles wie „I Feel So Free“, „Danceteria“ und „One Step Away“.

Megashow bei WM-Finale Am Sonntag, 19. Juli, tritt Madonna in der Halbzeitpause des WM-Finales im Met-Life-Stadium in East Rutherford auf, Sie, Shakira sowie die südkoreanische Band BTS werden in der elfminütigen Halbzeitshow dabei sein. Zudem wird der kanadische Popstar Justin Bieber erwartet. Ferner tritt der nigerianische Musiker Burna Boy gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf, teilte Global Citizen mit. Die Hilfsbewegung will damit auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit sammeln. Es ist das erste Mal, dass es in einem WM-Finale eine Halbzeitshow gibt, ähnlich dem Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort treten ebenfalls stets Mega-Stars auf.